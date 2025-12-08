Ричмонд
Россияне назвали главные источники новогоднего настроения

Аналитики холдинга «ON Медиа» (ранее — «МТС Медиа») провели исследование и выяснили, что главным символом Нового года россияне считают украшенные улицы и витрины.

Источник: freepik.com

Опрос показал, что в предновогодние дни зрители онлайн-кинотеатра чаще всего пересматривают мистический триллер «Бар “Один звонок”, детектив “Дорогой Вилли”, мелодраму “Близкое счастье” и комедию “Совсем ошалели”. Из классики популярны “Ирония судьбы”, “Карнавальная ночь”, “Морозко”, “Вечера на хуторе близ Диканьки” и “Один дома”.

В опросе приняли участие 650 россиян. В выборку вошли мужчины и женщины от 18 до 65 лет, жители Москвы, Санкт‑Петербурга, а также других городов‑миллионников и населенных пунктов с численностью от 100 тыс. человек.

Результаты опроса.

Какие главные символы Нового года для россиян?

  • Украшенные улицы и витрины (45% опрошенных);
  • Новогодняя елка дома (44%);
  • Снег и зимняя погода (40%).

Для аудитории от 25 до 34 лет важную роль также играют новогодние фильмы (42%), а среди респондентов от 25 до 44 лет — праздничная еда, такая как оливье, мандарины и селедка под шубой (39%).

Когда появляется новогоднее настроение?

  • Только в последние дни декабря (33%);
  • В середине декабря — так чаще отвечают женщины (30%).

Главный источник новогоднего настроения?

  • Время с семьей и близкими (46%);
  • Праздничная атмосфера повсюду (27%).

Что может омрачить новогоднее настроение?

  • Финансовые трудности (30%, а среди 35−44 лет — 40%);
  • Плохая погода (20%, а среди 55−65 лет — чаще).

Топ-5 фильмов и мультфильмов, создающих атмосферу Нового года?

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (54%);
  • «Один дома» (28%);
  • «Чародеи» (23%);
  • «Карнавальная ночь» (23%, среди женщин — 27%);
  • «Падал прошлогодний снег» (19%).

Какая музыка создает новогоднее настроение?

  • Саундтреки из любимых новогодних фильмов (23%);
  • Песня «В лесу родилась елочка» (19%).

В конце года интерес зрителя растет к:

  • • Мелодрамам (+113%);
  • • Фантастике (+36%);
  • • Приключениям (+17%);
  • • Комедиям (+11%).