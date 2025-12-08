Россияне назвали главные источники новогоднего настроения

Опрос показал, что в предновогодние дни зрители онлайн-кинотеатра чаще всего пересматривают мистический триллер «Бар “Один звонок”, детектив “Дорогой Вилли”, мелодраму “Близкое счастье” и комедию “Совсем ошалели”. Из классики популярны “Ирония судьбы”, “Карнавальная ночь”, “Морозко”, “Вечера на хуторе близ Диканьки” и “Один дома”.
В опросе приняли участие 650 россиян. В выборку вошли мужчины и женщины от 18 до 65 лет, жители Москвы, Санкт‑Петербурга, а также других городов‑миллионников и населенных пунктов с численностью от 100 тыс. человек.
Результаты опроса.
Какие главные символы Нового года для россиян?
- Украшенные улицы и витрины (45% опрошенных);
- Новогодняя елка дома (44%);
- Снег и зимняя погода (40%).
Для аудитории от 25 до 34 лет важную роль также играют новогодние фильмы (42%), а среди респондентов от 25 до 44 лет — праздничная еда, такая как оливье, мандарины и селедка под шубой (39%).
Когда появляется новогоднее настроение?
- Только в последние дни декабря (33%);
- В середине декабря — так чаще отвечают женщины (30%).
Главный источник новогоднего настроения?
- Время с семьей и близкими (46%);
- Праздничная атмосфера повсюду (27%).
Что может омрачить новогоднее настроение?
- Финансовые трудности (30%, а среди 35−44 лет — 40%);
- Плохая погода (20%, а среди 55−65 лет — чаще).
Топ-5 фильмов и мультфильмов, создающих атмосферу Нового года?
- «Ирония судьбы, или С легким паром!» (54%);
- «Один дома» (28%);
- «Чародеи» (23%);
- «Карнавальная ночь» (23%, среди женщин — 27%);
- «Падал прошлогодний снег» (19%).
Какая музыка создает новогоднее настроение?
- Саундтреки из любимых новогодних фильмов (23%);
- Песня «В лесу родилась елочка» (19%).
В конце года интерес зрителя растет к:
- • Мелодрамам (+113%);
- • Фантастике (+36%);
- • Приключениям (+17%);
- • Комедиям (+11%).