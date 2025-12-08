Ричмонд
Три работницы кафе пострадали во время пожара в кафе: прокуратура начала проверку

В Башкирии прокуратура начала проверку из-за пожара в кафе.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура организовала проверку по факту пожара в кафе быстрого питания в селе Ольховое (Уфимский район). В результате возгорания пострадали три работницы заведения.

Пожар произошел сегодня днем в кафе на переулке Мира. Две пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, а одной женщине помощь оказали на месте.

Ранее МЧС Башкирии сообщало, что на момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение одноэтажного бревенчатого здания размером 8 на 10 метров. К ликвидации пожара были привлечены 28 человек личного состава и 10 единиц техники. Открытое горение было оперативно ликвидировано.

Прокуратура в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено оценке соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

