Три работницы кафе пострадали во время пожара в кафе: прокуратура начала проверку

В Башкирии прокуратура организовала проверку по факту пожара в кафе быстрого питания в селе Ольховое (Уфимский район). В результате возгорания пострадали три работницы заведения.
Пожар произошел сегодня днем в кафе на переулке Мира. Две пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, а одной женщине помощь оказали на месте.
Ранее МЧС Башкирии сообщало, что на момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение одноэтажного бревенчатого здания размером 8 на 10 метров. К ликвидации пожара были привлечены 28 человек личного состава и 10 единиц техники. Открытое горение было оперативно ликвидировано.
Прокуратура в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено оценке соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.
