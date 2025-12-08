Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму

Вину 23-летний Хаджиев* признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, мотивом преступлений назвал желание набрать подписчиков в соцсетях. Молодой человек долгое время проживал с родителями в Орловской области, в 2020 году переехал в Москву, работал грузчиком в сетевом супермаркете, а также на стройке. Вышеуказанные публикации он размещал, находясь в столице.