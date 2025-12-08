Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму

«Окончательно назначить Хаджиеву* наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима», — огласил приговор судья.
Также ему запретили 2,5 года администрировать сайты и назначили один год ограничения свободы.
Ранее прокурор в ходе прений попросил приговорить фигуранта к пяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год и запретом администрировать сайты на срок четыре года. Защита в свою очередь настаивала на более мягком наказании, просила учесть раскаяние и содействие следствию.
Мансуру Хаджиеву* было предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (от трех до шести лет лишения свободы), а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (от пяти до семи лет лишения свободы).
Как следует из озвученного в суде обвинения, Хаджиев* разместил в Telegram комментарий с призывом к оказанию помощи Украине в деятельности против безопасности РФ, а также шесть видеозаписей, в которых содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание такой деятельности.
Вину 23-летний Хаджиев* признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, мотивом преступлений назвал желание набрать подписчиков в соцсетях. Молодой человек долгое время проживал с родителями в Орловской области, в 2020 году переехал в Москву, работал грузчиком в сетевом супермаркете, а также на стройке. Вышеуказанные публикации он размещал, находясь в столице.
* Внесен в список террористов и экстремистов.