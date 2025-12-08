Shot: британский самолет-разведчик кружит над Черным морем для ВСУ

Ранее Великобритания уже усиливала военную активность вблизи российских сил: патрульный корабль перехватывал российский корвет и танкер после их сопровождения в Ла-Манше, а эсминец HMS Duncan совместно с вертолетом Wildcat сопровождал противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Кроме того, Лондон направил в Исландию три самолета P-8A Poseidon и участвовал в 12-часовом совместном полете авиации стран НАТО у границ РФ.