Shot: британский самолет-разведчик кружит над Черным морем для ВСУ

Над Черным морем кружит британский самолет-разведчик. Он якобы проводит разведку территории для ВСУ, сообщили в соцсетях.

По данным канала, борт, который был замечен, не запрашивал разрешения (архивное фото).

«Борт Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании проводит разведку для ВСУ в районе международных вод, где диспетчерское обслуживание ведут специалисты из России», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что борт не запрашивал разрешения для захода в эти воды. По данным канала, одному из пассажирских самолетов из-за разведывательного борта пришлось набрать высоту 300 метров.

Ранее Великобритания уже усиливала военную активность вблизи российских сил: патрульный корабль перехватывал российский корвет и танкер после их сопровождения в Ла-Манше, а эсминец HMS Duncan совместно с вертолетом Wildcat сопровождал противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Кроме того, Лондон направил в Исландию три самолета P-8A Poseidon и участвовал в 12-часовом совместном полете авиации стран НАТО у границ РФ.

