В КЧР экс-полицейского осудили за смертельное ранение коллеги

Установлено, что помощник оперативного дежурного дежурной смены, находясь в служебном кабинете, в присутствии других сотрудников случайно смертельно ранил коллегу. «Не поставив оружие на предохранитель и направив его в сторону сотрудника, подсудимый по неосторожности нажал на спусковой крючок и причинил смертельное ранение», — отметили в суде.