В КЧР экс-полицейского осудили за смертельное ранение коллеги

«Обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, ему запрещено также занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах РФ в течение двух лет», — говорится в сообщении.
Установлено, что помощник оперативного дежурного дежурной смены, находясь в служебном кабинете, в присутствии других сотрудников случайно смертельно ранил коллегу. «Не поставив оружие на предохранитель и направив его в сторону сотрудника, подсудимый по неосторожности нажал на спусковой крючок и причинил смертельное ранение», — отметили в суде.