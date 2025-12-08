Ричмонд
В КЧР экс-полицейского осудили за смертельное ранение коллеги

ЧЕРКЕССК, 8 декабря. /ТАСС/. Хабезский районный суд Карачаево-Черкесии приговорил к трем годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции по делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов республики.

Источник: РИА "Новости"

«Обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, ему запрещено также занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах РФ в течение двух лет», — говорится в сообщении.

Установлено, что помощник оперативного дежурного дежурной смены, находясь в служебном кабинете, в присутствии других сотрудников случайно смертельно ранил коллегу. «Не поставив оружие на предохранитель и направив его в сторону сотрудника, подсудимый по неосторожности нажал на спусковой крючок и причинил смертельное ранение», — отметили в суде.