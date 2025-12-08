СК: убивший соседку с сыном в Котельниках пытался имитировать ограбление

Злоумышленник после убийства соседки и ее шестилетнего сына в Подмосковье пытался имитировать ограбление, рассказала aif.ru старший помощник руководителя подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.
Как сообщалось, тела женщины и ребенка в квартире дома в Котельниках были обнаружены 6 декабря. На жертвах эксперты установили множественные повреждения в области головы.
Злоумышленником оказался 32-летний сосед потерпевших. Мужчина дал признательные показания, отметив, что убийство совершил еще 4 декабря на фоне затяжного бытового конфликта с потерпевшей.
«При задержании обвиняемый вел себя нормально. На допросе признал: чтобы отвести от себя подозрения, на месте преступления пытался имитировать ограбление», — сказала Врадий.
В ходе обыска в квартире обвиняемого правоохранители обнаружили и изъяли молоток, по которому сейчас назначено проведение экспертизы.
«Молоток — единственное орудие преступления», — отметила Врадий.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд арестовал задержанного до 6 февраля 2026 года.