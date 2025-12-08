Тысячи бананов вынесло на берег острова в Великобритании

Тысячи бананов вынесло на берег острова Уайт в Великобритании после аварии на морском судне. Об этом сообщает «Лента.ру».
Инцидент произошел из-за аварии на грузовом судне, с которого за борт упало около 16 контейнеров. Восемь из них были заполнены бананами, еще два содержали плантаны, а в одном находились авокадо. Остальные пять контейнеров оказались пусты.
Агентство морской береговой охраны разрешило местным жителям забрать выброшенные фрукты, включая бананы, плантаны и авокадо. При этом все обломки контейнеров необходимо передать представителям ведомства.
Ранее сообщалось, что отравившиеся на танкере у берегов Турции российские моряки пришли в себя.