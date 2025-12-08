Жалоб от россиян в РТС после мощного землетрясения в Японии не поступало

«В РСТ не фиксируют жалоб или обращений от российских туристов, находящихся сейчас в Японии. По информации туроператоров союза, туристам ничего не угрожает. Однако, некоторые почувствовали подземные толчки», — приводит РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы РСТ Артура Абдюханова.
РСТ со ссылкой на туроператора ITM group сообщил, что сегодняшние подземные толчки были ощутимы для туристов, находящихся в Кавагучико на острове Хонсю. По словам самих путешественников, они почувствовали лёгкое землетрясение и узнали о произошедшем из новостей. ITM group подчеркнул, что их туристы не находятся в префектурах Аомори, Иватэ и Хоккайдо, так как эти регионы не входят в стандартные маршруты и не были включены в зимние туры. Таким образом, информации о разрушениях или пострадавших среди клиентов туроператора нет.
Ранее сообщалось, что у восточных берегов Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Магнитуда землетрясения составила 7,2. Оно произошло на глубине порядка 33 километров, в 70 километрах от берега.
