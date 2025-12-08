В ООН обязали Украину ответить на обвинения в геноциде

В международном суде рассмотрят иск России.
Международный суд ООН рассмотрит иск РФ против Украины по обвинению в геноциде. Об этом говорится в судебном решении.
«Требования России подпадают под юрисдикцию суда. Решение было принято большинством голосов — 11 против 4», — передает ТАСС со ссылкой на документ инстанции.
Ранее Международный суд ООН принял к рассмотрению встречные претензии России к Украине по Конвенции о геноциде и наказании за него 1948 года, отклонив возражения Киева о недопустимости иска. Тогда в МИД РФ заявляли, что Москва добивается привлечения Украины к ответственности не только за политику геноцида, но и за другие предполагаемые нарушения Конвенции, и критиковали резолюцию Генассамблеи ООН по украинским детям из ‑за, по их мнению, отсутствия доказательств.