В Австрии раскрыли убийство сына вице-мэра Харькова

Правоохранители в Австрии раскрыли убийство 21-летнего сына вице-мэра Харькова Сергея Кузьмина Данилы, пишет местное издание Kronen Zeitung.
По данным следствия, двое украинцев — 19-летний знакомый жертвы и его 45-летний сообщник — решили похитить у него криптоактивы на сумму около 200 тыс. долларов. Данилу Кузьмина заманили в ловушку в отеле Sofitel и под пытками заставили выдать доступ к криптокошелькам отца, полагает следствие. После избиения, следы которого были обнаружены в подземном гараже отеля, украинцы вывезли тяжелораненого молодого человека на автомобиле его отца и подожгли его на окраине Вены, при этом пострадавший еже был жив.
Сообщается, что подозреваемых оперативно установили по камерам наблюдения, однако выяснилось, что оба подозреваемых успели выехать на Украину. Там их задержали по международному ордеру, украинцам грозит пожизненное заключение, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Данила Кузьмин пропал без вести в Австрии 25 ноября. Тело погибшего было найдено 26 ноября в районе Донауштадт в сгоревшем Mercedes с украинскими номерами. Выяснилось, что машина принадлежала семье погибшего. Позднее по подозрению в убийстве 21-летнего украинца задержали двух граждан Украины.