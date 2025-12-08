В Австрии раскрыли убийство сына вице-мэра Харькова

По данным следствия, двое украинцев — 19-летний знакомый жертвы и его 45-летний сообщник — решили похитить у него криптоактивы на сумму около 200 тыс. долларов. Данилу Кузьмина заманили в ловушку в отеле Sofitel и под пытками заставили выдать доступ к криптокошелькам отца, полагает следствие. После избиения, следы которого были обнаружены в подземном гараже отеля, украинцы вывезли тяжелораненого молодого человека на автомобиле его отца и подожгли его на окраине Вены, при этом пострадавший еже был жив.