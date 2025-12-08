Из-за столкновения двух легковушек в Минске пострадал трехлетний ребенок

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения двух легковушек в Минске пострадал трехлетний ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
45-летняя водитель автомобиля Ford, двигаясь по улице Воронянского, по предварительной информации, при повороте налево на улицу Авакяна не предоставила преимущество встречному автомобилю Volvo и совершила с ним столкновение. 3-летняя девочка, находившаяся в детском кресле в Volvo, доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. -0-