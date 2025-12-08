Из-за столкновения двух легковушек в Минске пострадал трехлетний ребенок

45-летняя водитель автомобиля Ford, двигаясь по улице Воронянского, по предварительной информации, при повороте налево на улицу Авакяна не предоставила преимущество встречному автомобилю Volvo и совершила с ним столкновение. 3-летняя девочка, находившаяся в детском кресле в Volvo, доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.