Умер воронежский мальчик, которому собрали свыше 120 миллионов рублей на укол

— Не буду писать длинный текст с подробностями, очень много мыслей, боли, эмоций. Единственное, что хочется написать, спасибо, что я была твоей мамой почти целых шесть лет. Благодаря тебе я многому научилась и многое поняла. Три месяца без тебя, а я до сих пор думаю, что войду в комнату, а там ты, — написала женщина в личном блоге.