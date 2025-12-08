Умер воронежский мальчик, которому собрали свыше 120 миллионов рублей на укол

В Воронежской области 5 сентября скончался пятилетний мальчик по имени Арсений Лихачев со спинальной мышечной атрофией (СМА), которому собирали средства на препарат Zolgensma стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом сообщила мать мальчика Яна Лихачева.
— Не буду писать длинный текст с подробностями, очень много мыслей, боли, эмоций. Единственное, что хочется написать, спасибо, что я была твоей мамой почти целых шесть лет. Благодаря тебе я многому научилась и многое поняла. Три месяца без тебя, а я до сих пор думаю, что войду в комнату, а там ты, — написала женщина в личном блоге.
Семья мальчика занималась сбором средств на препарат с октября 2020 года — он останавливает прогрессирование СМА. В это время мальчик находился на поддерживающей терапии препаратом «Рисдиплам», который, по словам его матери, только замедлял прогрессию болезни. В январе федеральный консилиум врачей отказал жителю Воронежской области, сославшись на «отсутствие медицинских показаний», передает TV-Gubernia.
