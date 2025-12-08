В Великобритании вынесло на берег тысячи бананов

На побережье острова Уайт, расположенного в Великобритании, были обнаружены бананы. Об этом сообщает телеканал ITV.
Множество бананов оказались на берегу из-за происшествия с грузовым кораблем. В результате инцидента за борт упало около 16 контейнеров. Восемь из них содержали бананы, два — плантаны, один — авокадо, а остальные пять были пустыми.
Береговая охрана оповестила население о том, что они могут забрать себе найденные бананы, плантаны и авокадо. При этом обломки контейнеров подлежат передаче в соответствующие органы.
Ранее сообщалось, что предвещающую катастрофы рыбу Судного дня вынесло на берег на Филиппинах.