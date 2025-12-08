Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Великобритании вынесло на берег тысячи бананов

Из-за аварии на грузовом судне в воду упало около 16 контейнеров.

Источник: Аргументы и факты

На побережье острова Уайт, расположенного в Великобритании, были обнаружены бананы. Об этом сообщает телеканал ITV.

Множество бананов оказались на берегу из-за происшествия с грузовым кораблем. В результате инцидента за борт упало около 16 контейнеров. Восемь из них содержали бананы, два — плантаны, один — авокадо, а остальные пять были пустыми.

Береговая охрана оповестила население о том, что они могут забрать себе найденные бананы, плантаны и авокадо. При этом обломки контейнеров подлежат передаче в соответствующие органы.

Ранее сообщалось, что предвещающую катастрофы рыбу Судного дня вынесло на берег на Филиппинах.