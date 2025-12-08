Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии в результате землетрясения пострадали минимум семь человек

В результате землетрясения в Японии пострадали семь человек. Об этом на экстренном брифинге, проведенном в своей резиденции, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

Источник: Life.ru

«К этому часу есть информация о семи пострадавших, мы продолжаем уточнять информацию по ущербу», — сказала Такаити.

Ранее сообщалось, что у восточных берегов Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Магнитуда землетрясения составила 7,2. Оно произошло на глубине порядка 33 километров, в 70 километрах от берега.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше