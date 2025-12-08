Сбой в движении электричек произошел на МЦД-4

Сбой произошел в движении пригородных электричек на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД). Причиной стала остановка электропоезда 6781 из-за поломки на станции Переделкино. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
Из-за аварии возникли задержки в движении составов, следовавших в сторону Апрелевки. Для устранения неисправности к поезду направили вспомогательный локомотив. Спустя время начался частичный пропуск поездов на Апрелевку по третьему пути с пропуском части остановок, следует из публикации.
На станции Новопеределкино Киевского направления 3 декабря рабочий погиб от удара электрическим током. На месте происшествия тогда прибыла следственно-оперативная группа, которая приступила к установке личности погибшего и обстоятельств инцидента.
В октябре в подмосковном Наро-Фоминске трое подростков забрались на крышу электрички ЭП2ДМ, которая ехала из Москвы в Калугу. В результате компанию ударило током.