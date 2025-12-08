Сбой в движении электричек произошел на МЦД-4

Из-за аварии возникли задержки в движении составов, следовавших в сторону Апрелевки. Для устранения неисправности к поезду направили вспомогательный локомотив. Спустя время начался частичный пропуск поездов на Апрелевку по третьему пути с пропуском части остановок, следует из публикации.