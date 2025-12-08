Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кровавый ужас с молотком: сосед забил маму с сыном из-за шума в Котельниках

В подмосковных Котельниках мужчина совершил жестокое преступление. Из-за бытового конфликта он насмерть забил молотком свою соседку и ее шестилетнего сына. Злоумышленник задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Источник: Аргументы и факты

На улице Сосновой в подмосковных Котельниках в ЖК «Оранж Парк» произошло чудовищное преступление: 32-летний сосед жестоко убил 34-летнюю женщину и её 6-летнего сына. Поводом, по предварительным данным следствия, стал затяжной бытовой конфликт из-за шума, который производил ребенок.

Тела матери и первоклассника с множественными повреждениями в области головы были обнаружены 6 декабря в их квартире. В совершении двойного убийства подозревается сосед, проживающий этажом ниже — 32-летний Евгений Гераськин.

Избил молотком до смерти.

По информации следствия, мужчина для убийства использовал молоток.

«Единственное орудие преступления — молоток, который был изъят в ходе обыска в квартире обвиняемого. Сейчас по нему назначено проведение экспертизы», — сказала aif.ru помощник руководителя подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Соседи знали о конфликте. По данным издания, специалист по продажам Евгений Гераськин на протяжении целого года регулярно выяснял отношения с семьей, живущей сверху.

Его раздражал топот шестилетнего малыша и доносящийся шум. Мирно урегулировать ситуацию не удавалось.

Обвиняемый пытался замести следы.

По версии следствия, 4 декабря разъярённый мужчина снова пришёл к соседям. На этот раз с молотком. С порога он нанес несколько ударов женщине, а затем убил её сына. После этого, пытаясь скрыть преступление, он устроил в квартире беспорядок, инсценировав ограбление, после чего вернулся к себе.

Обнаружили страшную находку лишь спустя время, когда родные, не сумев дозвониться, попросили соседей проверить квартиру. Дверь оказалась открыта…

Подозреваемому грозит пожизненный срок.

32-летнему мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии). Суд по ходатайству следователя арестовал его до 6 февраля 2026 года. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

«По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед погибших. По результатам проведенных следственных действий мужчине предъявлено обвинение. Основная версия — преступление совершено на почве затяжного бытового конфликта», — цитирует заявление СК издание.

Сейчас следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Дело расследуется в особом порядке.