Кровавый ужас с молотком: сосед забил маму с сыном из-за шума в Котельниках

На улице Сосновой в подмосковных Котельниках в ЖК «Оранж Парк» произошло чудовищное преступление: 32-летний сосед жестоко убил 34-летнюю женщину и её 6-летнего сына. Поводом, по предварительным данным следствия, стал затяжной бытовой конфликт из-за шума, который производил ребенок.
Тела матери и первоклассника с множественными повреждениями в области головы были обнаружены 6 декабря в их квартире. В совершении двойного убийства подозревается сосед, проживающий этажом ниже — 32-летний Евгений Гераськин.
Избил молотком до смерти.
По информации следствия, мужчина для убийства использовал молоток.
«Единственное орудие преступления — молоток, который был изъят в ходе обыска в квартире обвиняемого. Сейчас по нему назначено проведение экспертизы», — сказала aif.ru помощник руководителя подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.
Соседи знали о конфликте. По данным издания, специалист по продажам Евгений Гераськин на протяжении целого года регулярно выяснял отношения с семьей, живущей сверху.
Его раздражал топот шестилетнего малыша и доносящийся шум. Мирно урегулировать ситуацию не удавалось.
Обвиняемый пытался замести следы.
По версии следствия, 4 декабря разъярённый мужчина снова пришёл к соседям. На этот раз с молотком. С порога он нанес несколько ударов женщине, а затем убил её сына. После этого, пытаясь скрыть преступление, он устроил в квартире беспорядок, инсценировав ограбление, после чего вернулся к себе.
Обнаружили страшную находку лишь спустя время, когда родные, не сумев дозвониться, попросили соседей проверить квартиру. Дверь оказалась открыта…
Подозреваемому грозит пожизненный срок.
32-летнему мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии). Суд по ходатайству следователя арестовал его до 6 февраля 2026 года. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
«По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед погибших. По результатам проведенных следственных действий мужчине предъявлено обвинение. Основная версия — преступление совершено на почве затяжного бытового конфликта», — цитирует заявление СК издание.
Сейчас следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Дело расследуется в особом порядке.