Кровавый ужас с молотком: сосед забил маму с сыном из-за шума в Котельниках

По версии следствия, 4 декабря разъярённый мужчина снова пришёл к соседям. На этот раз с молотком. С порога он нанес несколько ударов женщине, а затем убил её сына. После этого, пытаясь скрыть преступление, он устроил в квартире беспорядок, инсценировав ограбление, после чего вернулся к себе.