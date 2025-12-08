Ричмонд
В Японии пострадали семь человек в результате землетрясения

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5.

Источник: Аргументы и факты

В Японии пострадали семь человек в результате землетрясения, сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити, пишет РИА Новости.

«К этому часу есть информация о семи пострадавших, мы продолжаем уточнять информацию по ущербу», — сообщила Санаэ Такаити в ходе экстренного брифинга в своей канцелярии.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори. В стране объявили угрозу цунами. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров.

Ранее 8 декабря сообщалось, что в турецкой провинции Анталья произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,4.

