В Японии пострадали семь человек в результате землетрясения, сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити, пишет РИА Новости.
«К этому часу есть информация о семи пострадавших, мы продолжаем уточнять информацию по ущербу», — сообщила Санаэ Такаити в ходе экстренного брифинга в своей канцелярии.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори. В стране объявили угрозу цунами. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров.
Ранее 8 декабря сообщалось, что в турецкой провинции Анталья произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,4.
