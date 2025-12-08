Ричмонд
В Японии спрогнозировали гигантское землетрясение в течение недели

Землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о возможности «гигантского» землетрясения в северных регионах страны в ближайшую неделю. Пресс-конференция транслировалась в интернете.

«В течение недели на Хоккайдо и в районе Санрику может произойти более сильное, чем обычно, гигантское землетрясение», — заявил представитель метеорологической службы.

Синоптики пояснили, что если обычно вероятность подобного события составляет 0,1%, то есть один случай на тысячу, то текущее предупреждение подразумевает увеличение этой вероятности до 1%.

«Это не значит, что оно обязательно произойдет, но настоящее предупреждение означает, что его вероятность увеличилась», — подчеркнул представитель агентства.

В понедельник Главное метеорологическое управление Японии сообщило о землетрясении магнитудой 7,6, произошедшем в районе префектуры Аомори. На северо-восточном побережье страны было объявлено об угрозе цунами с высотой волн до трех метров.