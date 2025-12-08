Зеленский сообщил о сокращении мирного плана США до 20 пунктов

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявлял, что Владимир Зеленский в целом согласен с большинством пунктов плана администрации Дональда Трампа. По данным СМИ, исходный документ предусматривал отказ от размещения войск НАТО на Украине, де-факто признание Крыма и части Донбасса российскими и сокращение численности ВСУ, но после консультаций с союзниками его уже сокращали и корректировали.