В Мурманске суд встал на сторону купившей квартиру по «схеме Долиной» россиянки

Ленинский районный суд Мурманска в понедельник, 8 декабря, встал на сторону обманутой по «схеме Ларисы Долиной» россиянки и обязал вернуть ей 5,2 миллиона рублей, которые она отдала за квартиру.
По данным журналистов, медицинский работник по имени Марина продала свое жилье за 3,4 миллиона рублей Ларисе, которая взяла его в ипотеку. Позднее выяснилось, что владелица квартиры стала жертвой мошенников и отказалась съезжать. Лариса, в свою очередь, не планировала отдавать квартиру, поэтому они жили вместе.
В результате стороны заключили мировое соглашение. Марину обязали выплатить Ларисе не только стоимость квартиры, но и услуг риелтора, правовых услуг, а также проценты по ипотеке, передает «КП».
— Результатом рассмотрения дела стало заключение между сторонами мирового соглашения, по условиям которого продавец в срок до 20 ноября 2027 года выплатит покупателю денежную компенсацию в размере стоимости жилого помещения, — передает страница суда в соцсети «ВКонтакте».
5 декабря СМИ сообщили, что пожилая жительница Тулы попыталась обмануть покупателей своей однокомнатной квартиры по «схеме Долиной». Она продала жилье за 1,6 миллиона рублей, но по условиям сделки могла получить деньги за нее только после того, как недвижимость официально перейдет в собственность новых владельцев. В итоге пенсионерка на следующий день после подписания документов сообщила полиции, что мошенники якобы украли у нее 660 тысяч рублей, и забрала средства за продажу квартиры из банковской ячейки.