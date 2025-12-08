В Мурманске суд встал на сторону купившей квартиру по «схеме Долиной» россиянки

5 декабря СМИ сообщили, что пожилая жительница Тулы попыталась обмануть покупателей своей однокомнатной квартиры по «схеме Долиной». Она продала жилье за 1,6 миллиона рублей, но по условиям сделки могла получить деньги за нее только после того, как недвижимость официально перейдет в собственность новых владельцев. В итоге пенсионерка на следующий день после подписания документов сообщила полиции, что мошенники якобы украли у нее 660 тысяч рублей, и забрала средства за продажу квартиры из банковской ячейки.