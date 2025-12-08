Зеленский: Европа и Украина представят свой вариант мирного плана

Документ должны представить вечером 9 декабря в Лондоне.
Украина совместно с европейскими странами готовит собственную версию мирного плана по урегулированию конфликта. Документ планируют согласовать к вечеру 9 декабря в Лондоне. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, завтра план будет готов, вечером — где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим Соединенным Штатам Америки», — заявил Зеленский. Зеленский объяснил, что над документом в Лондоне работают советники по национальной безопасности Украины и европейских государств, которые остались там после его переговоров с лидерами стран Европы.
Президент уточнил, что в британской столице продолжают консультации эксперты из офисов лидеров европейских государств. Они согласовывают с украинской стороной последнюю версию мирной инициативы, которую в Лондон привез секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.