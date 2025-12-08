Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы Офиса президента Украины

Впервые названы кандидаты на должность нового главы Офиса президента Украины. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам после встречи с лидерами Евросоюза в Лондоне.

На должность главы офиса президента Украины рассматриваются Денис Шмыгаль и Михаил Федоров.

Впервые названы кандидаты на должность нового главы Офиса президента Украины. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам после встречи с лидерами Евросоюза в Лондоне.

«У меня есть варианты министра Шмыгаля или министра Федорова», — заявил он, его слова приводит telegram-канал «Интерфакс-Украина». Ранее вопрос о возможной ротации в руководстве Офиса президента на официальном уровне не комментировали.

Пост главы Офиса президента Украины освободился после отставки Андрея Ермака, последовавшей за обысками НАБУ и САП в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике. Сам Ермак после увольнения заявил о намерении поехать на фронт.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше