Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы Офиса президента Украины

На должность главы офиса президента Украины рассматриваются Денис Шмыгаль и Михаил Федоров.
Впервые названы кандидаты на должность нового главы Офиса президента Украины. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам после встречи с лидерами Евросоюза в Лондоне.
«У меня есть варианты министра Шмыгаля или министра Федорова», — заявил он, его слова приводит telegram-канал «Интерфакс-Украина». Ранее вопрос о возможной ротации в руководстве Офиса президента на официальном уровне не комментировали.
Пост главы Офиса президента Украины освободился после отставки Андрея Ермака, последовавшей за обысками НАБУ и САП в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике. Сам Ермак после увольнения заявил о намерении поехать на фронт.