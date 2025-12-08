В Полтаве хозяина искусавшего полицейских пса отправили под домашний арест

На Украине полтавский суд отправил под круглосуточный домашний арест владельца питбуля, который покусал двух полицейских. Об этом сообщает местное издание «Страна» в своем Telegram-канале.
По информации авторов канала, хозяину собаки, которым оказался 31-летний экс-военнослужащий ВСУ, грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
При этом отмечается, что пса по кличку Амур уже вернули домой после проверки документов и прививок.
Известно, что инцидент произошел на улице Сковороды в центре города, когда местные правоохранители потребовали от мужчины предъявить военно-учетные документы. После нападения собаки полицейские были доставлены в медучреждение с травмами.
