Пять человек пострадали в ДТП автобуса с грузовиком в Ленобласти

Пять человек пострадали в серьезном ДТП под Петербургом. Напомним, что пассажирский автобус и грузовик столкнулись на автодороге 41К-023 между деревнями Келози и Волковицы в Ломоносовском районе.
По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса ПАЗ совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль КАМАЗ. В результате столкновения пострадали пять человек: водитель автобуса и четыре пассажира.
— Двоих пострадавших — 43-летнего мужчину и 44-летнюю женщину — спасатели доставили в тяжелом состоянии в больницу Петербурга. Водителя автобуса госпитализировали в ЦРБ города Ломоносова, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Пожарно-спасательные подразделения Леноблпожспаса оперативно прибыли на место и провели работу по деблокировке водителя из поврежденного автобуса. Работу всех экстренных служб на месте происшествия координировал прокурор Ломоносовского района Сергей Филичев. Прокуратура района уже начала ведомственную проверку для установления всех обстоятельств аварии.