«Прокололся на простом»: силовики раскрыли украинские каналы по аббревиатурам ВСУ

Правоохранителям удалось раскрыть украинский Telegram-канал, который пытался выдать себя за пророссийский , благодаря тому, что его создатели использовали аббревиатуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили представители российских силовых структур.
— Прокололся он на простом. Украинец вместо русскоязычной аббревиатуры 6 ОА (6-я общевойсковая армия — прим. «ВМ») употребил украинскую 6 ЗВА (6-та загальновійськова армія — прим. «ВМ»). В России так бы не написал никто, — передает ТАСС.
Свердловского иеромонаха-раскольника Евгения Пинчука арестовали за «респект», высказанный основателю «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*). Священнослужитель в неназванном Telegram-канале оправдывал деятельность этой националистической организации.
Южный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Данилу Багрова к девяти годами лишения свободы за попытку вступить в РДК*. Осужденный, который выступает против проведения специальной военной операции на Украине, в августе прошлого года начал вести переписку с членами батальона.
*Запрещенная в России террористическая организация.