«Прокололся на простом»: силовики раскрыли украинские каналы по аббревиатурам ВСУ

Правоохранителям удалось раскрыть украинский Telegram-канал, который пытался выдать себя за пророссийский , благодаря тому, что его создатели использовали аббревиатуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили представители российских силовых структур.