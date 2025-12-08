Ричмонд
Не менее 13 взрывов прогремело в Сумах

По информации местных СМИ, зафиксированы повреждения критической инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 13 взрывов прогремело в Сумах на северо-востоке Украины, передает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в городе зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, в настоящее время наблюдаются перебои с водой и электричеством.

Кроме того, очевидцы выложили в Сеть кадры, на которых видно зарево над городом после серии взрывов.

Напомним, российские войска наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года. Ранее сообщалось, что ракетой «Искандер-М» было поражено здание СБУ в Кривом Роге.