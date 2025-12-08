ЕС требует срочно изъять российские средства для Киева

Урсула фон дер Ляйен добивается изъятия российских активов.
Руководство Европейского союза требует срочно забрать замороженные российские активы, чтобы передать эти деньги Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны», — написала глава ЕК в соцсети X. Она уточнила, что речь идет о передаче Киеву активов РФ, находящихся в европейских банках.
Ранее в Европе рассматривался вариант конфискации российских активов без принципа единогласия все стран, входящих в Евросоюз. Однако эта мера может вызвать юридические трудности и разногласия среди государств Европы, передает «Национальная служба новостей».