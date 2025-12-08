Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС требует срочно изъять российские средства для Киева

Руководство Европейского союза требует срочно забрать замороженные российские активы, чтобы передать эти деньги Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен добивается изъятия российских активов.

Руководство Европейского союза требует срочно забрать замороженные российские активы, чтобы передать эти деньги Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны», — написала глава ЕК в соцсети X. Она уточнила, что речь идет о передаче Киеву активов РФ, находящихся в европейских банках.

Ранее в Европе рассматривался вариант конфискации российских активов без принципа единогласия все стран, входящих в Евросоюз. Однако эта мера может вызвать юридические трудности и разногласия среди государств Европы, передает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше