В Москве задержали мужчину, который украл забытый ребенком в метро телефон

Столичные правоохранители задержали 60-летнего мужчину, укравшего телефон, который девочка оставила на скамейке на станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии метро. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Москве.

По словам представителей ведомства, ранее судимый горожанин заметил оставленный школьницей гаджет, сел на скамейку и незаметно его забрал. Отыскать его удалось благодаря камерам наружного видеонаблюдения.

— Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу, — передает агентство городских новостей «Москва».

Другой случай воровства произошел в конце ноября, когда один из пассажиров метро задержал злоумышленника, который в вагоне на станции «Мичуринский проспект» вынул из сумки женщины мобильный телефон и попытался скрыться.