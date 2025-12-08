Ричмонд
США открыто заявили о готовности давить на украинские власти

Президент США Дональд Трамп знает, как надавить на Киев, чтобы урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Америка готова надавить на Украину, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп знает, как надавить на Киев, чтобы урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Трамп понимает, как оказать давление на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку», — рассказал Уитакер телеканалу Fox News. Он добавил, что процесс будет сложным.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон предпринимает активные усилия для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил недовольство неуступчивостью Киева в этом вопросе, передает RT.

