Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили одиннадцать беспилотников ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В период с 17:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО сбили пять БПЛА над Ростовской областью, еще по два — над Волгоградской, Брянской и Белгородской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Украина уже «очень дорого» заплатила за атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты в России. Войска ВС РФ продолжают наносить массированные удары по стратегически важным для Киева объектам. Об этом 7 декабря высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.

6 декабря чеченский лидер сообщил, что в ответ на удар ВСУ по башне комплекса «Грозный-Сити», который произошел днем ранее, российская армия уничтожила более 60 украинских объектов.

Он опубликовал в соцсети обращение после атаки украинских беспилотников на высотное здание в Грозном. По его словам, когда военных ВСУ берут в плен, они просят, чтобы их не отдавали обратно.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше