Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В период с 17:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО сбили пять БПЛА над Ростовской областью, еще по два — над Волгоградской, Брянской и Белгородской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Украина уже «очень дорого» заплатила за атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты в России. Войска ВС РФ продолжают наносить массированные удары по стратегически важным для Киева объектам. Об этом 7 декабря высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.
6 декабря чеченский лидер сообщил, что в ответ на удар ВСУ по башне комплекса «Грозный-Сити», который произошел днем ранее, российская армия уничтожила более 60 украинских объектов.
Он опубликовал в соцсети обращение после атаки украинских беспилотников на высотное здание в Грозном. По его словам, когда военных ВСУ берут в плен, они просят, чтобы их не отдавали обратно.