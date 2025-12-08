Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объяснил, чего добиваются США в украинском конфликте

Вашингтон добивается прекращения гибели людей в конфликте на Украине. Об заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп сделал свое заявление во время круглого стола по помощи фермерам.

Вашингтон добивается прекращения гибели людей в конфликте на Украине. Об заявил президент США Дональд Трамп.

«Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось», — заявил Трамп. Он выступал на круглом столе по финансовой помощи фермерам США.

Ранее Трамп уже называл конфликт на Украине «кровавой бойней» и выражал разочарование его затяжным характером, отмечая, что рассчитывал на быстрое урегулирование благодаря, как он считал, хорошим отношениям с президентом России. Он заявлял о вере в скорое прекращение боевых действий и сообщал о шагах США по усилению давления на Москву, включая попытки ограничить закупки российской нефти Индией, но при этом не раскрывал конкретных планов по достижению мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше