Трамп объяснил, как США зарабатывают на поставках оружия для Киева

Трамп рассказал о поставках американского оружия.
Америка продает оружие блоку НАТО за полную стоимость. Затем оно через Североатлантический альянс попадает на Украину. Об этом заявил глава США Дональд Трамп в Белом доме.
«Мы продаем НАТО вооружение по полной цене. После этого, вероятно, альянс передает его Украине», — пояснил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что США продолжают продавать «огромные партии» оружия НАТО для его дальнейшей передачи Украине. Он добавил, что Америка хорошо зарабатывает на сделках, передает RT.
