Трамп предрек Европе большие проблемы

Ранее Трамп высказывался критически о ситуации в Европе, связывая проблемы региона с миграционной политикой европейских стран. В интервью британскому телеканалу GB News он заявлял, что масштабная иммиграция «кардинально изменила облик» Европы и что континент «уже не то место», подчеркивая, что подобные изменения затронули большинство регионов.