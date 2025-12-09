СК РФ раскрыл 234 эпизода коррупции в Подмосковье, привлечены 65 фигурантов

Следователи раскрыли 234 эпизода коррупционной направленности, которые связаны с разрешениями на строительство в Московской области. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— Вынесены последние приговоры по масштабному уголовному делу, в рамках которого выявлено и раскрыто 234 эпизода коррупционных преступлений, связанных с разрешениями на строительство в Подмосковье. К уголовной ответственности привлекли 65 граждан, из них 22 являются бывшими муниципальными чиновниками. Основные фигуранты будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Деньги коррупционеров, которые были изъяты во время обысков, конфискованы, — написал он в статье для РБК.
В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых на сумму около 1,2 миллиарда рублей наложили арест, добавил глава СК.
Также Александр Бастрыкин заявил, что чиновникам бессмысленно пытаться «спрятать наворованное», так как следователи для выявления подобных фактов используют целый арсенал современных средств.
Он подчеркнул, что следователи активно ведут разъяснительную работу и на конкретных примерах рассказывают чиновникам о последствиях коррупции.