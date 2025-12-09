СК РФ раскрыл 234 эпизода коррупции в Подмосковье, привлечены 65 фигурантов

— Вынесены последние приговоры по масштабному уголовному делу, в рамках которого выявлено и раскрыто 234 эпизода коррупционных преступлений, связанных с разрешениями на строительство в Подмосковье. К уголовной ответственности привлекли 65 граждан, из них 22 являются бывшими муниципальными чиновниками. Основные фигуранты будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Деньги коррупционеров, которые были изъяты во время обысков, конфискованы, — написал он в статье для РБК.