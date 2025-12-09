Британский самолёт-разведчик пролетел над Чёрным морем и развернулся у Сочи

Согласно информации портала, самолёт вылетел из британского Уоддингтона, пролетел над рядом европейских стран, пересёк Чёрное море и развернулся на пути к Сочи, после чего направился обратно. По состоянию на 19:00 мск разведывательный самолёт вновь приближался к побережью Румынии.