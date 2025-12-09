Британский самолёт-разведчик пролетел над Чёрным морем и развернулся у Сочи

Согласно информации портала, самолёт вылетел из британского Уоддингтона, пролетел над рядом европейских стран, пересёк Чёрное море и развернулся на пути к Сочи, после чего направился обратно. По состоянию на 19:00 мск разведывательный самолёт вновь приближался к побережью Румынии.
Маршрут полёта может свидетельствовать о том, что британский самолёт-разведчик осуществлял сбор информации вблизи российских границ.
Ранее британский самолёт-разведчик был замечен над Чёрным морем. Из-за действий британского самолёта авиакомпания «Победа» была вынуждена увеличить высоту полёта на 300 метров. Утверждалось также, что пилоты RC-135W не получили разрешения на вход в воздушный сектор, контролируемый российскими диспетчерами.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.