Количество пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 23 человек

Напомним, ранее у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Очаг сейсмособытия залегал на глубине около 33 километров и располагался 70 километрах от берега. Изначально сообщалось о семи пострадавших.