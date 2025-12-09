Ричмонд
Количество пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 23 человек

Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 23 человек. Такой информацией делится издание Associated Press, ссылаясь на экстренные службы.

Источник: Life.ru

«Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями заявило, что пострадали 23 человека», — говорится в заявлении.

Согласно данным телеканала NHK, большинство пострадали от падающих предметов во время землетрясения.

Напомним, ранее у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Очаг сейсмособытия залегал на глубине около 33 километров и располагался 70 километрах от берега. Изначально сообщалось о семи пострадавших.

