Axios: США уговаривали Зеленского, чтобы тот уступил территории России

Как пишет Axios, Белый дом рассчитывает на быстрый прогресс по переговорам, пока политическое окно возможностей, по оценке Вашингтона, остается открытым. При этом, по словам украинских собеседников, европейские партнеры советуют Зеленскому не спешить с фиксацией любых соглашений и проявлять осторожность. Они предупреждают, что поспешные уступки, особенно в вопросах территорий и статуса отдельных регионов, могут вызвать внутриполитический кризис в Киеве и осложнить дальнейшие переговоры.