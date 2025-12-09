Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров

Специалисты F6 также обнаружили другое приложение для обмана водителей — оно распространяется через рекламу в соцсетях и обещает предупреждать о постах ДПС и камерах фиксации нарушений ПДД, пробках, авариях и дорожных работах. А тем, кто установит программу в течение 72 часов, обещают перевести на карту 1000 рублей. Если жертва перейдет по ссылке, то попадет в Telegram-канал — в постах указывается, что тот, кто сразу установит файл, получит 90 дней «бесплатной VIP-подписки». Эти действия направлены на то, чтобы в руках злоумышленников оказались банковские данные жертвы и доступ к счетам.