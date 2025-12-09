В Варшаве задержали трёх граждан Украины со шпионским оборудованием

«Сотрудники отдела разведки и патрулирования Главного управления полиции Варшавы остановили седан Toyota на улице Сенаторской для проверки на дороге. В машине находились трое граждан Украины 43, 42 и 39 лет. Мужчины заметно нервничали. Они представились IT-специалистами, но, когда им задали более конкретные вопросы, внезапно забыли английский. Они признались, что “путешествуют по Европе”, недавно прибыли в Польшу и планируют поездку в Литву», — говорится в заявлении стражей порядка.
Полицейские провели тщательный досмотр транспортного средства. В результате обыска были обнаружены предметы, которые, по мнению следствия, могли быть использованы для вмешательства в работу информационных систем, взлома компьютерных сетей и совершения иных серьёзных преступлений.
«Были изъяты современное хакерское оборудование FLIPPER, детектор шпионских устройств, антенны, ноутбуки, роутеры, большое количество сим-карт, портативные жёсткие диски и камеры», — отметили в полиции.
В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о компьютерном мошенничестве, а также о приобретении инструментов для совершения тяжких преступлений против национальной безопасности. По решению суда все трое фигурантов были помещены под стражу сроком на три месяца.
Ранее польская полиция обратилась к Интерполу с просьбой объявить международный розыск двух граждан Украины, которых Варшава считает виновными в недавней диверсии на железной дороге. Напомним, что Польша даже угрожает посадить на пожизненное преступников, которые устроили диверсии на железнодорожных путях. Следователи считают, что они сбежали через границу с Белоруссией, поэтому Варшава требует от Минска выдать ей диверсантов.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.