В Варшаве задержали трёх граждан Украины со шпионским оборудованием

«Сотрудники отдела разведки и патрулирования Главного управления полиции Варшавы остановили седан Toyota на улице Сенаторской для проверки на дороге. В машине находились трое граждан Украины 43, 42 и 39 лет. Мужчины заметно нервничали. Они представились IT-специалистами, но, когда им задали более конкретные вопросы, внезапно забыли английский. Они признались, что “путешествуют по Европе”, недавно прибыли в Польшу и планируют поездку в Литву», — говорится в заявлении стражей порядка.