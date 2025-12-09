Мощный циклон обрушился на Петропавловск-Камчатский, вызвав транспортный коллапс

Петропавловск-Камчатский. Видео © Telegram / ДТП Камчатка.
Глава городского округа Евгений Беляев заявил о сложной ситуации и обратился к руководителям городских организаций с просьбой перевести сотрудников на удалённую работу.
«Циклон сложный, характеризуется сильным ветром, мокрым снегом, налипанием проводов, частично не работает уличное освещение в определённых районах города. Сейчас сложная ситуация на дорогах. Большая просьба всем руководителям отпустить работников, перейти в дистанционный режим, последовать моему примеру, примеру администрации и иных государственных органов», — сообщил Беляев.
Это уже второй мощный циклон в Петропавловске-Камчатском в этом месяце. 4 декабря сильный дождь со снегом вызвал потоп в городе. По сообщениям местных СМИ, город накрыла ночная метель с ливнем и шквалистым ветром до сорока метров в секунду. Движение общественного транспорта было затруднено, а на некоторых участках уровень водно-снежной смеси доходил до колена. Местные жители отмечали, что расчистка дорог ведется только на первых метрах улиц, что усугубляет ситуацию.
