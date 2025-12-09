Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах

Токио 8 декабря сообщил агентству, что на атомной электростанции «Фукусима» после землетрясения не обнаружено никаких отклонений.
«МАГАТЭ было проинформировано Японией, что после землетрясения и предупреждения о цунами в стране на её ядерных объектах не зафиксировано никаких отклонений», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что у восточных берегов Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Землетрясение произошло на глубине порядка 33 километров, в 70 километрах от берега. Изначально сообщалось о семи пострадавших, однако позднее их количество увеличилось до 23 человек.
