Ричмонд
-2°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах

Япония уведомила Международное агентство по атомной энергии, что после землетрясения и предупреждения о цунами её ядерные объекты не пострадали. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на странице МАГАТЭ в соцсети X.

Источник: Life.ru

Токио 8 декабря сообщил агентству, что на атомной электростанции «Фукусима» после землетрясения не обнаружено никаких отклонений.

«МАГАТЭ было проинформировано Японией, что после землетрясения и предупреждения о цунами в стране на её ядерных объектах не зафиксировано никаких отклонений», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что у восточных берегов Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Землетрясение произошло на глубине порядка 33 километров, в 70 километрах от берега. Изначально сообщалось о семи пострадавших, однако позднее их количество увеличилось до 23 человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше