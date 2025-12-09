Предварительная магнитуда землетрясения в Японии достигла 7,6

На северо-восточном побережье страны объявлена угроза цунами высотой до трёх метров. Предупреждение распространяется на побережье Хоккайдо и северо-восточную часть острова Хонсю.
Напомним, ранее у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Изначально сообщалось о семи пострадавших, но позднее количество пострадавших достигло 23 человек.
