Ричмонд
-2°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предварительная магнитуда землетрясения в Японии достигла 7,6

Японское метеорологическое агентство скорректировало данные по магнитуде недавнего землетрясения до 7,6. В ближайшие дни возможны новые мощные подземные толчки.

Источник: Life.ru

На северо-восточном побережье страны объявлена угроза цунами высотой до трёх метров. Предупреждение распространяется на побережье Хоккайдо и северо-восточную часть острова Хонсю.

Напомним, ранее у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2. Власти предупредили, что ожидают цунами. Изначально сообщалось о семи пострадавших, но позднее количество пострадавших достигло 23 человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.