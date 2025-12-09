Молодого человека задержали после кражи 29 пачек кофе из магазина в Москве

— В полицию обратилась представитель продуктового магазина на Бескудниковском бульваре и сообщила, что при просмотре камер видеонаблюдения было обнаружено, как неизвестный в торговом зале сложил в пакеты 29 пачек кофе на сумму более 15 тысяч рублей и, не оплатив товар, скрылся. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 23-летнего ранее судимого местного жителя, — сказано на сайте ведомства.