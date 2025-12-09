Молодого человека задержали после кражи 29 пачек кофе из магазина в Москве

Сотрудники полиции задержали 23-летнего ранее судимого молодого человека, которого подозревают в краже 29 пачек кофе из магазина в Бескудниковском районе. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.
— В полицию обратилась представитель продуктового магазина на Бескудниковском бульваре и сообщила, что при просмотре камер видеонаблюдения было обнаружено, как неизвестный в торговом зале сложил в пакеты 29 пачек кофе на сумму более 15 тысяч рублей и, не оплатив товар, скрылся. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 23-летнего ранее судимого местного жителя, — сказано на сайте ведомства.
Похищенный товар злоумышленник перепродал незнакомцам на улице и потратил полученные деньги на свои нужды, уточнили в МВД.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России «Кража». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
