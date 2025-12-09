Shot: Взрывы прогремели в небе над Воронежем

Жители Воронежа сообщили о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом во вторник, 9 декабря, написал Telegram-канал Shot.
— Три громких хлопка местные жители слышали около 10 минут назад. Взрывы также слышали и жители ближайших к городу сел. В некоторых домах задрожали окна в квартирах, — говорится в публикации.
В настоящее время в Воронеже объявлена тревога в связи с опасностью удара БПЛА.
8 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Украина уже «очень дорого» заплатила за атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты в России. Войска ВС РФ продолжают наносить массированные удары по стратегически важным для Киева объектам. Об этом 7 декабря высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.
6 декабря чеченский лидер сообщил, что в ответ на удар ВСУ по башне комплекса «Грозный-Сити», который произошел днем ранее, российская армия уничтожила более 60 украинских объектов.