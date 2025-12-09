Ричмонд
Сотрудник мясокомбината погиб в фаршемешалке в Нижнем Новгороде

Работника затянуло в фаршемешалку на мясоперерабатывающем предприятии в Нижнем Новгороде, он скончался. Об этом сообщили в понедельник, 8 декабря, в региональном СУ СК РФ.

Трагедия произошла 7 декабря. 23-летний сотрудник предприятия мыл работающий станок, когда в какой-то момент его затянуло прямо в лопасти.

— Рабочий получил телесные повреждения, от которых умер в больнице, — сказано в Telegram-канале ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

