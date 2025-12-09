Сотрудник мясокомбината погиб в фаршемешалке в Нижнем Новгороде

В Севастополе опрокинулся плавучий кран, в результате происшествия погибли два человека и более 20 получили травмы — им оказывают необходимую медпомощь. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.