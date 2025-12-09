Защита фигуранта дела об афере с квартирой Долиной обжаловала приговор

Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона — у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.