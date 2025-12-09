В Армавире при пожаре в многоквартирном доме пострадали четыре человека

Четыре человека, включая троих детей, пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Армавире в Краснодарском крае, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Инцидент произошёл вечером 8 декабря.
«Горела мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Пожарные эвакуировали из дома 20 человек. Ещё 15 жителей они спасли. У четверых пострадавших выявили отравление продуктами горения. Их передали скорой помощи.
В ГУ МЧС РФ по региону добавили, что, по предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.
Напомним, утром 7 декабря на улице Шахматова в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Площадь распространения огня составила 24 кв. метров. Из дома были эвакуированы 25 человек. Также сообщалось о двух пострадавших при пожаре — мужчине и женщине.
18 ноября при пожаре в двухэтажном частном доме в селе Алгабас в Туркестанской области Казахстана погибли 12 человек, в том числе девять детей. Ещё троих человек вынесли в бессознательном состоянии.