В Армавире при пожаре в многоквартирном доме пострадали четыре человека

Четверо человек, включая троих детей, получили отравление продуктами горения при пожаре в Краснодарском крае.

Источник: АиФ

Четыре человека, включая троих детей, пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Армавире в Краснодарском крае, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Инцидент произошёл вечером 8 декабря.

«Горела мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Пожарные эвакуировали из дома 20 человек. Ещё 15 жителей они спасли. У четверых пострадавших выявили отравление продуктами горения. Их передали скорой помощи.

В ГУ МЧС РФ по региону добавили, что, по предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

Напомним, утром 7 декабря на улице Шахматова в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Площадь распространения огня составила 24 кв. метров. Из дома были эвакуированы 25 человек. Также сообщалось о двух пострадавших при пожаре — мужчине и женщине.

18 ноября при пожаре в двухэтажном частном доме в селе Алгабас в Туркестанской области Казахстана погибли 12 человек, в том числе девять детей. Ещё троих человек вынесли в бессознательном состоянии.