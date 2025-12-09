У северного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Это событие последовало за более мощным землетрясением, произошедшим ранее в том же регионе. Его магнитуда составила 7,6, а очаг залегал на глубине около 50 километров. Тогда сила толчков доходила до отметки «6+», что вынудило власти объявить угрозу цунами. По последним данным, в результате инцидента пострадали 23 человека.