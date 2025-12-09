Защита фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной обжаловала приговор

Сторона защиты Андрея Основы, приговоренного к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве с квартирой российской певицы Ларисой Долиной, обжаловала решение суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Асима Алыева.
Собеседник агентства уточнил, что апелляционная жалоба подана в связи с тем, что объем обвинения «не соответствует произошедшим событиям». Защита рассчитывает, что приговор будет отменен, а уголовное дело в отношении Основы возвратят прокурору.
Напомним, что в начале 2024 года мошенники запугали певицу и вынудили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 113 млн рублей. Более того, артистка отдала аферистам около 70 млн рублей сбережений наличкой, передала деньги курьеру. После продажи недвижимости под воздействием злоумышленников Долина перевела полученные средства на «безопасный счет», который оказался мошенническим.
Новой собственницей квартиры стала 35-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Когда певица поняла, что ее дело нечисто, обратилась в полицию. Суд опечатал апартаменты, куда Лурье так и не смогла попасть.
В начале 2025 года всех аферистов нашли. Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, а обвиняемых отправил за решетку. А вот Полина Лурье, хоть и являлась честной покупательницей, осталась и без квартиры, и без денег. Об этом стало известно в ноябре 2025 года.