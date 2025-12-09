Защита фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной обжаловала приговор

В начале 2025 года всех аферистов нашли. Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, а обвиняемых отправил за решетку. А вот Полина Лурье, хоть и являлась честной покупательницей, осталась и без квартиры, и без денег. Об этом стало известно в ноябре 2025 года.