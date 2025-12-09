Ричмонд
В Хабаровском районе в смертельном ДТП автомобиль разорвало напополам

Один человек погиб.

9 декабря в селе Ильинка в Хабаровском районе столкнулись три автомобиля, один человек погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло утром. От удара один из автомобилей разорвало на две части. Задняя осталась на дороге, а переднюю отбросило в кювет.

— Информация о пострадавших уточняется, обстоятельства устанавливаются. На место выехали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, ранее в Комсомольске-на-Амуре два человека пострадали в ДТП с лесовозом.